ACAP: vendas automóveis caem 9,6% em Janeiro; BYD supera Tesla

As vendas automóveis entraram com o pé esquerdo em 2025 ao registarem uma queda de 9,6% em Janeiro nas novas matriculações face ao mesmo mês do ano passado.

Os 100% eléctricos totalizaram 22,5% dos veículos ligeiros de passageiros novos vendidos, a confirmarem a adesão cada vez maior a esta solução motriz.

Facto a reter no relatório da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) é a chinesa BYD, presente no mercado nacional há dois anos, ter superado a Tesla na venda de eléctricos neste primeiro mês.

Energias alternativas em alta

Janeiro foi aziago para as vendas automóveis no nosso país, com a ACAP a registar a matriculação de apenas 17.012 veículos, menos 9,6% do que no primeiro mês de 2024.

Por categorias, as matrículas de ligeiros de passageiros novos cifraram-se em 14.504 unidades, correspondente a uma quebra de 7,8% em relação ao mês homólogo do ano passado.

As viaturas alimentadas a energias alternativas corresponderam a 2/3 das vendas (66,5%), com os 100% híbridos a representarem 22,8% e os totalmente eléctricos 22,5%.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, a evolução foi em baixa, com uma queda de 12,3% face ao mesmo mês de 2024, com 2.072 unidades matriculadas.

Nos veículos pesados de passageiros e de mercadorias, a baixa foi ainda maior no primeiro mês de 2025 em relação a igual mês do ano passado, com um decréscimo de 39,9%, correspondente a 436 unidades.

Peugeot não larga a liderança

A Peugeot é líder no mercado de ligeiros de passageiros (e já lá vão quatro anos!), com 1.420 exemplares vendidos para uma quota de mercado de 9,79%... mas com uma queda de 31,9% face a Janeiro de 2024!

Seguem-se a Dacia, com 1.311 unidades, e a Toyota com 1.192, estando já fora do pódio a Mercedes-Benz (1.065), BMW (1.044), Renault (937), Nissan (762), Kia (607), Volkswagen (572) e Opel (557).

A BYD está na 14.ª posição, com 392 exemplares, mas a notícia é mesmo a marca ter superado a Tesla (389) no segmento dos modelos 100% eléctricos.

O segmento de luxo e de super desportivos continua a mostrar a sua vitalidade, com a Bentley a vender oito exemplares, seguida da Aston Martin e Maserati (6), Ferrari (4), Lamborghini (3) e Rolls-Royce (1).

