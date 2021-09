ACAP: venda de ligeiros cai 31,8% em Agosto

O mercado automóvel subiu 11,5% nos primeiros oito meses deste ano, com 123.544 veículos automóveis registados em Portugal.

Todavia, recuou 34,5% face ao mesmo período de 2019, antes da pandemia da Covid-19, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal divulgados esta quarta-feira.

Só em Agosto, foram matriculados 10.003 veículos automóveis no nosso país, menos 37,6% do que em igual mês de 2019, e uma redução de 31,8% em comparação com Agosto do ano passado.

Por categoria, no último mês foram matriculados 7.971 ligeiros de passageiros novos, o equivalente a menos 35,9% do que em 2019, e a uma queda de 35,8% em comparação com Agosto de 2020.

Foram registados 101.739 ligeiros de passageiros nos primeiros oito meses deste ano, um recuo de 36,2% face ao mesmo período de 2019, e um aumento de 10% em comparação com 2020.

Por sua vez, o mercado de ligeiros de mercadorias cedeu 44,8% em Agosto face a 2019, para 1.817 unidades, e 7,3% em comparação com 2020.

Nos primeiros oito meses do ano, este mercado registou 18.748 unidades matriculadas, um decréscimo de 26,3% face ao período homólogo de 2019, e um ganho de 16,4% em comparação com o mesmo período de 2020.

Em Agosto, o mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, desceu 30% em relação ao mesmo mês de 2019, com 215 veículos comercializados, e 24,6% em comparação com 2020.

Desde o início do ano, e até Agosto, verificaram-se 3.057 matrículas desta categoria, uma desvalorização de 15,1% em comparação com 2019 e um crescimento de 40,3% face ao mesmo período de 2020.

A Peugeot mantém-se na liderança do mercado, com um acumulado de 11.174 novas matriculações de veículos ligeiros. A marca do leão é seguida de perto pela Renault, com 10.789 viaturas novas vendidas, e da Mercedes, com 8.231.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?