ACAP: venda de carros ''electrificados'' cresce 35,4% de Janeiro a Julho

Com o mercado automóvel nacional a crescer 5,9% entre Janeiro e Julho face aos primeiros sete meses de 2024, o destaque vai obviamente para o aumento das vendas nos segmentos 100% eléctrico e 100% híbrido.

Os dados são avançados no último relatório da Associação Automóvel de Portugal, com a matriculação de 163.707 novos veículos no âmbito global.

Já no que se refere aos números do último mês, foram matriculados 20.695 veículos, o que corresponde a um crescimento de 18,9% face a Julho do ano passado.

A marca do leão mantém a liderança destacada no segmento de ligeiros de turismo, tendo o Peugeot 2008 como líder nos 14.795 exemplares matriculados nos últimos sete meses, seguida da Mercedes-Benz (10.864) e da Dacia (10.753).

Energias alternativas em alta

Por categoria, nos últimos sete meses foram matriculados 141.575 ligeiros de passageiros, mais 8,1% em relação ao período homólogo, sendo 66% desse volume respeitante a veículos alimentados por energias alternativas.

E só nó mês passado foram registadas 17.549 unidades novas naquele segmento, correspondente a um aumento de 20,6% quando comprado com o mesmo período do ano passado.

O mercado o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu, até Julho, 18.289 unidades, uma queda de 4,5% face ao mesmo período de 2024, embora no mês passado se tenha verificado uma subida de 10,6%, com 2.528 exemplares matriculados

No mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, em Julho verificou-se um aumento de 7,7% (618 veículos) em relação ao mês homólogo de 2024, descendo 14,4% (3.843 unidade) nas vendas de Janeiro a Julho.

"Eléctricos" sobem 27,2%

Os veículos electrificados continuam a demonstrar um crescimento robusto no nosso país, como confirmam os 30% de aumento global registados em Julho, para 11.045 unidades matriculadas.

Quanto às novas matriculações nos primeiros sete meses deste ano, a subida foi de 35,4%, correspondente a 83.453 viaturas novas.

O segmento de ligeiros de passageiros matriculou 10.733 unidades eléctricas, híbridas plug-in e 100% híbridas no último mês, o que significou mais 28,1% do que no mesmo mês do ano anterior.

De Janeiro a Julho, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 81.516 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 35,5% relativamente ao período homólogo de 2024.

Especificamente, só nos veículos totalmente eléctricos, no último mês registou-se um aumento de 9,5% comparativamente ao mesmo mês do ano transacto, com a matriculação de 3.632 unidades.

Quando somados os primeiros sete meses deste ano, verificou-se uma subida de 27,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, correspondente a 28.649 unidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?