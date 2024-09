ACAP: mercado automóvel cresce 4,4% até Agosto

Agosto não foi positivo para as marcas automóveis que actuam no nosso país: o mercado caiu 8,7% face ao mês homólogo de 2023 mas cresceu 4,4% desde Janeiro.

A Peugeot mantém a liderança destacada no segmento de ligeiros de turismo, seguida a larga distância pela Mercedes-Benz, Dacia e Renault.

Notável é o facto das viaturas ligeiras de passageiros 100% eléctricas terem totalizado 21% das novas matriculações no último mês, de acordo com o relatórioa da Associação automóvel de Portugal (ACAP).

Queda de 9,4% nos ligeiros de passageiros

Agosto último registou a matriculação de 14.338 veículos automóveis novos, uma queda de 8,7% em relação a igual mês do ano passado.

Todavia, no acumulado dos oito primeiros meses, foram colocados 168.942 novos veículos em circulação, o que representou um crescimento de 4,4% face ao mesmo período de 2023.

O segmento de ligeiros de passageiros registou 11.822 novas matrículas no último Agosto, menos 9,4% quando comparado com igual mês do ano passado.

De Janeiro a Agosto de 2024 as matrículas totalizaram 142.789 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 2,5% relativamente ao período homólogo de 2023.

Assinale-se que, nesses dois quadrimestres, 53,9% das novas matriculações foram em veículos alimentados com energias alternativas

Os "eléctricos" reservaram uma fatia de 17,5% do mercado (21% só em Agosto) enquanto os 100% híbridos representaram 16,3%.

Ligeiros de mercadorias em alta

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no oitavo mês de 2024, uma evolução positiva de 9,8% face ao mês homólogo do ano anterior, com 2.099 unidades novas matriculadas.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 21.248 unidades, o que representou um aumento de 19,5% quando comparado com o mesmo período de 2023.

Quanto ao mercado de veículos pesados de passageiros e de mercadorias, no passado mês verificou-se uma queda de 43,6% em relação ao mês homólogo de 2023, correspondente a 417 novos veículos.

Nos oito meses deste ano, as matrículas desta categoria totalizaram 4.905 unidades, um aumento de 3,5% por cento relativamente ao mesmo período de 2023.

Ninguém tira o "leão" do trono

A Peugeot continua a liderar o mercado nacional de ligeiros de passageiros, com as 14.361 unidades novas matriculadas a indicarem, no entanto, uma queda de 9,5% face aos primeiros oito meses de 2023.

Segue-se a Mercedes-Benz, com 11.163 viaturas novas, com a Dacia a fechar o pódio com 10.732 unidades.

A Renault está na quarta posição, com 10.421 viaturas novas, seguindo-se a BMW (8.993), Citroën (7.817), Toyota (7.740), Volkswagen (7.658), Tesla (6.202) e Seat (5.482).

Entre as marcas premium e desportivas, nada de "novo" a assinalar: a Porsche mantém-se líder com 765 unidades, seguida da Jaguar (102), Aston Martin (34), Lamborghini (26), Bentley (23), Ferrari (23) e Maserati (21).

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?