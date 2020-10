Será possível acampar em qualquer parte do mundo com uma tenda montada no tejadilho de um Porsche 911 Carrera 4S?

A resposta é afirmativa… pelo menos para Brock Keen, um americano que tem percorrido os Estados Unidos de ponta a ponta, com a namorada e o cão, a bordo de um Série 996 comprado em segunda mão.

Acampar em todo o lado… com a tenda em cima de um Porsche!

Principal objectivo? Matar saudades por um modelo que sempre quis ter mas, sobretudo, que fosse relativamente acessível para usar no dia-a-dia... e que lhe permitisse conciliar a sua paixão pelas actividades ao ar livre em locais fantásticos do país.

Quando o adquiriu, o super desportivo marcava 96.500 quilómetros no hodómetro, tendo ultrapassado recentemente a fasquia dos 200 mil sem problemas mecânicos de maior.

É a tenda que monta no tejadilho, no entanto, que tornou este Porsche Carrera 4S um objecto de culto, como o próprio Brock Keen faz questão de exibir no Instagram.

Tudo começou com uma tenda cujas fixações não eram compatíveis com o velho SUV do casal, mas que estavam perfeitamente adaptadas ao porta-bicicletas colocado por Brock Keen no tejadilho do carro.

As muitas fotografias que foi publicando no Instagram chamaram a atenção da Yakima, fabricante da tenda em questão… e de forma preocupante!

Ao que parece, a instalação da "barraca" em cima do Porsche 911 ultrapassava largamente o limite do peso admitido para as fixações.

Brock Keen foi convidado pela Yakima a visitar as suas instalações e o que era um "faça você mesmo" foi finalmente certificado pela fabricante de acessórios.

O entusiasta pela vida ao ar livre marcou primeiro um encontro em Laguna Seca com a Rennsport, que junta diferentes clubes de aficionados do Porsche 911.

Só depois partiu à aventura com a companheira, para locais quase inacessíveis para o super desportivo, e sempre com a cama sobre as cabeças de ambos.

Pelo meio, foi fazendo diversas alterações, acrescentando-lhe um par de faróis de rali e rebaixando o chassis em 30 mm

Soluções completamente insanas, tendo em conta os verdadeiros "caminhos de cabras" para onde leva o Porsche 911 mas sempre com um sentimento de liberdade que, em certa medida, a pandemia da Covid-19 "cortou" a milhões de pessoas por esse mundo fora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?