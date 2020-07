AC Cobra abraça mobilidade eléctrica!

É daquelas aficionados que fica deslumbrado quando vê um AC Cobra a passear à sua frente?

Pois a AC Cars criou duas edições especiais, em tudo semelhantes ao ‘roadster’ original… e uma delas é uma versão 100 eléctrica!

Limitado a 58 unidades – tantos como os 58 anos de vida do desportivo –, o AC Cobra Series 1 Electric está equipado com um motor de 230 kW (313 cv) e 250 Nm, com um "pico" máximo de 500 Nm.

Na estrada, o ‘roadster’ faz 6,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 193 km/hora, num desportivo com quase 1.250 quilos.

Infelizmente, a bateria de 54 kWh não faz milagres; o AC Cobra electrificado tem apenas uma autonomia de 240 quilómetros, num carro que custará 153 mil euros no Reino Unido antes de impostos!

O tradicional chassis não sofreu grandes alterações – apenas as necessárias adaptações para encaixar o motor eléctrico – enquanto a direcção e o sistema de travagem foram melhorados para cumprir os actuais padrões de segurança.

O interior é em tudo semelhante ao AC Cobra lançado em 1962, estando à escolha quatro cores.

Para os puristas "térmicos" que ainda não se converteram à electricidade, é proposto o AC Cobra 140 Charter Edition, também limitado a 58 unidades.

Também em tudo semelhante ao modelo original, está equipado com um motor turbo de 2,3 litros e quatro cilindros, derivado do Ford Mustang.

Com 350 cv de potência e 440 Nm de binário, tem uma velocidade de ponta de 193 km/hora e precisa apenas de seis segundos para chegar aos 100 km/hora.

Sem surpresa, esta edição especial é bem mais barata do que o "irmão" eléctrico: para o ter, basta desembolsar pouco mais de 94 mil euros!