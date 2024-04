Abarth 600e só estreia em Junho mas já mostra vida a bordo

Nada como abrir o apetite com as mais recentes fotografias do Abarth mais poderoso de sempre à conta dos seus 240 cv de potência.

Foi avançada esta segunda-feira a primeira imagem do interior do 600e, em jeito de prenda de aniversário pelos 75 anos da insígnia desportiva italiana.

Mas, com os novos retratos exteriores, percebe-se logo que neste especial Scorpionissima ficou de lado o estilo muito mais contido do "irmão" 500e.

O visual bem mais agressivo está logo patente na imponente entrada de ar inferior, quase como se estivesse pronta a devorar o alcatrão.

A traseira recebe uma enorme asa superior e um difusor nada discreto, com o conjunto a ser realçado por jantes aerodinâmicas de 20 polegadas.

Sem mais dados técnicos do que os 240 cv de potência, terá um diferencial autoblocante e discos de travão maiores e com superfícies mais largas.

Mistério a bordo

Na série limitada Scorpionissima, que dá o tipo de partida para o novo "eléctrico", destaca-se o painel de instrumentos enriquecido com grafismos Abarth

O ambiente misterioso do habitáculo é conseguido pelo escorpião ao centro do volante com inserções em pele e Alcantara, e com pespontos esverdeados.

A alma competitiva também está bem presente, à conta dos bancos específicos, com forte apoio lateral, inspirados no mundo da competição.

A evolução estilística a bordo compreende um rádio NAV de dez polegadas, com o infoentretenimento a exibir gráficos específicos.

Para além dos mostradores para seguir o desempenho do crossover, permite ainda ligar ou desligar o som artificial produzido pelo Sound Generator.

O Abarth 600e Scorpionissima tem encontro marcado em Junho com os fãs da marca, quando serão revelados todos os pormenores.

