O Abarth 695 continua a despertar paixões junto dos fãs da marca do escorpião e, para satisfazer os seus desejos, nada melhor do que lançar mais uma edição especial.





À procura de emoções fortes? Tem o novo Abarth 695 Esseesse

A exclusividade está garantida à partida porque da Esseesse Collector’s Edition só serão produzidas 1390 exemplares: metade em Scorpion Black e outras 695 unidades em Campovolo Grey.

Em termos estéticos, este Abarth 695 Esseesse Collector’s Edition não revela muitas diferenças comparativamente às anteriores versões. O capô é agora proposto em alumínio, reduzindo o seu peso em 25% em relação ao original.

A ele soma-se uma redução de dez quilos com o escape Akrapovic com ponteiras em titânio em comparação com o 595 Competizione.

O conjunto é rematado com detalhes em branco nas laterais, com o logótipo da marca, nos retrovisores laterais e no "lábio" dianteiro.

Por dentro ressaltam os bancos Sabelt com o logótipo One of 695 inscrito nos encostos de cabeça, com pespostos na mesma cor da pintura exterior.

O tabliê, revestido a Alcantara, comporta a assinatura 695 Esseesse, destacando-se ainda os detalhes em fibra de carbono no volante, pedais e alavanca da caixa de velocidades.





Ao centro mantém-se o ecrã táctil multimédia de sete polegadas, com o sistema Uconnect a dispor de navegação, rádio digital DAB e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto.

O elemento mais interessante do desportivo acaba por ser o Spoiler ad Assetto Variabile, ajustável num ângulo entre 0° a 60°, para uma melhor estabilidade em curva.

Quando ajustada no ângulo máximo, a asa traseira é capaz de gerar mais 42 quilos de força descendente a 200 km/hora.

Os raios das jantes Racing de 17 polegadas, também em branco, revelam as pinças de travão Brembo a vermelho a segurar discos ventilados de 305 mm à frente e 240 mm atrás.

Quanto à suspensão, ela é suportada por molas Koni FSD (Frequency Selective Damping).





No que respeita à motorização, mantém-se o bloco 1.4 T-jet de quatro cilindros usado em todos os modelos Abarth.

São 180 cv de potência e 250 Nm de binário, passados às rodas dianteiras por uma caixa manual de cinco velocidades, sendo ainda proposta uma transmissão sequencial robotizada com patilhas no volante.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 6,7 segundos para uma velocidade máxima de 225 km/hora, com a asa traseira no ângulo de zero graus.

Embora o Abarth 695 Esseesse Collector’s Edition jáesteja no portal da marca no nosso país, desconhece-se o preço e a chegada aos concessionários.

