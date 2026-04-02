''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Abril

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Abril, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).
As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.
04-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional das Calhetas – Rabo de Peixe
06-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo de Peixe
07-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo
07-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Pedro Miguel – Horta
14-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada
14-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1 – Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo
16-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada
17-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Santa Luzia – São Roque do Pico
17-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada de Santa Catarina – Praia da Vitória
21-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Rua 5 de Outubro – Conceição – Horta
24-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Candelária – Madalena do Pico
24-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Negrito – São Mateus – Angra do Heroísmo
27-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Chanoca – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo
14-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro
15-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro
20-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Eng.º Vitorino Damásio – Santa Maria da Feira
21-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109 - Ovar
22-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua dos Sapateiros – São João da Madeira
24-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho
24-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro
10-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
15-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Salgueiro Maia – Beja
23-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja
28-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja
07-abr-26 » 14h00 / 16h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães
08-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Av. Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão
09-abr-26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 / Av. Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão
10-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Rua Cândido José de Carvalho – Guimarães
10-abr-26 » 10h00 / 13h00 » Avenida António Macedo - Braga
13-abr-26 » 08h30 / 11h00 » Circular Urbana – Barcelos
27-abr-26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos
30-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Avenida Miguel Torga – Braga
14-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Avenida Abade de Baçal – Bragança
17-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela
27-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Avenida do Sabor – Bragança
17-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã
24-abr-26 » 08h30 / 10h30 » Avenida Europa – Castelo Branco
27-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
27-abr-26 » 11h00 / 13h00 » Estrada Nacional 233 / Avenida dos Buenos Aires – Castelo Branco
06-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Lousã – Coimbra
09-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra
11-abr-26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra
13-abr-26 » 10h00 / 13h00 » I.C. 2- Coimbra
14-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz
17-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz
24-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109 – Ferrugenta – Figueira da Foz
29-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Estrada Nacional 341 – Coimbra
14-abr-26 » 15h00 / 17h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora
15-abr-26 » 10h00 / 12h30 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz
16-abr-26 » 15h00 / 17h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora
17-abr-26 » 10h00 / 12h30 » Avenida Lino de Carvalho – Évora
29-abr-26 » 14h30 / 16h30 » Bairro da Comenda / Estrada do Redondo – Évora
30-abr-26 » 10h00 / 12h30 » I.P. 2 ao Gil – Estremoz
13-abr-26 » 10h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão
18-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
19-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
22-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Avenida da Serra da Estrela – Gouveia
23-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda
08-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Via de Cintura Interna – Alcobaça
09-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Nogent-sur-Marne – Nazaré
14-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Estrada Nacional 356-1 – Alcogulhe
15-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande
17-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal
07-abr-26 » 08h00 / 11h30 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia
08-abr-26 » 08h00 / 11h30 » Auto-Estrada A2 / Ponte 25 de Abril – Almada
10-abr-26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 – Alhandra – Vila Franca de Xira
13-abr-26 » 08h00 / 18h00 » Aeroporto Humberto Delgado – Acesso ao Terminal 2 – Lisboa
15-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 347 – Loures
15-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros – Loures
17-abr-26 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal / Estrada Nacional 6 – Parede – Cascais
20-abr-26 » 09h00 / 16h00 » Estrada dos Salgados – Amadora
21-abr-26 » 08h00 / 11h30 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
22-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa
23-abr-26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra
23-abr-26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz
24-abr-25 » 09h30 / 14h00 » Avenida da Marginal / Estrada Nacional 6 – Oeiras
06-abr-26 » 16h00 / 18h00 » Via Rápida 1 – Santa Catarina – Santa Cruz
19-abr-26 » 09h30 / 13h00 » Avenida 25 de Maio – Santana
21-abr-26 » 10h00 / 12h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal
28-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Rotunda da Terça – Machico
06-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
09-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre
13-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas
16-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Francisco Fino – Portalegre
23-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas
24-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas
03-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Gondomar
06-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Via Ardegães – Maia
07-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Rua do Fontão – Canidelo – Vila Nova de Gaia
09-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim
14-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto
15-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Municipal 556 – Santo Tirso
20-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos
23-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Avenida D. João I – Águas Santas – Maia
24-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação – Matosinhos
28-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Nacional 222 – Vila Nova de Gaia
29-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo
08-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar
10-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
14-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Dr. Santana Maia – Abrantes
28-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Rua Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento
28-abr-26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional / Barreira Alva – Torres Novas
06-abr-26 » 14h30 / 16h00 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
07-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite – Almada
08-abr-26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal
07/04/2026 » 14h00 / 16h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo
23/04/2026 » 10h00 / 12h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo
08-abr-26 » 08h00 / 10h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real
08-abr-26 » 14h00 / 17h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves
15-abr-26 » 17h00 / 19h00 » Avenida da Unesco – Vila Real
29-abr-26 » 08h30 / 12h00 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
10-abr-26 » 08h15 / 11h15 » Avenida Professor Reinaldo Cardoso – Viseu
16-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
17-abr-26 » 16h30 / 18h30 » Avenida Cidade de Salamanca – Viseu
23-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego
Já segue o Aquela Máquina no Instagram?