''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Abril

14:19 - 02-04-2026
 
 
A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Abril, irá efectuar (também!) operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP.

 

AÇORES

04-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional das Calhetas – Rabo de Peixe

06-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Eixo Norte/Sul – Rabo de Peixe

07-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Grota do Vale – São Bento – Angra do Heroísmo

07-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Pedro Miguel – Horta

14-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – Ponta Delgada

14-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1 – Atalaia – Ribeirinha – Angra do Heroísmo

16-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Avenida Natália Correia – São Pedro – Ponta Delgada

17-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Santa Luzia – São Roque do Pico

17-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada de Santa Catarina – Praia da Vitória

21-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Rua 5 de Outubro – Conceição – Horta

24-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Regional 1 – Candelária – Madalena do Pico

24-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Negrito – São Mateus – Angra do Heroísmo

27-abr-26 » 08h00 / 16h00 » Estrada Regional 1-1 – Chanoca – São Bartolomeu – Angra do Heroísmo

AVEIRO

14-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro

15-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro

20-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Eng.º Vitorino Damásio – Santa Maria da Feira

21-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109 - Ovar

22-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua dos Sapateiros – São João da Madeira

24-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Variante à Rua 19 – Anta – Espinho

24-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Avenida da Europa – Aveiro

BEJA

10-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

15-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Salgueiro Maia – Beja

23-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja

28-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Rua Zeca Afonso – Beja

BRAGA

07-abr-26 » 14h00 / 16h00 » Circular Urbana (nó da Universidade) – Guimarães

08-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 14 / Av. Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

09-abr-26 » 14h00 / 16h00 » Estrada Nacional 14 / Av. Santiago de Gavião) – Vila Nova de Famalicão

10-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Rua Cândido José de Carvalho – Guimarães

10-abr-26 » 10h00 / 13h00 » Avenida António Macedo - Braga

13-abr-26 » 08h30 / 11h00 » Circular Urbana – Barcelos

27-abr-26 » 08h30 / 11h30 » Circular Urbana – Barcelos

30-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Avenida Miguel Torga – Braga

BRAGANÇA

14-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Avenida Abade de Baçal – Bragança

17-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Estrada Nacional 213 – Mirandela

27-abr-26 » 08h00 / 13H00 » Avenida do Sabor – Bragança

CASTELO BRANCO

17-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Avenida Infante D. Henrique – Covilhã

24-abr-26 » 08h30 / 10h30 » Avenida Europa – Castelo Branco

27-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã

27-abr-26 » 11h00 / 13h00 » Estrada Nacional 233 / Avenida dos Buenos Aires – Castelo Branco

COIMBRA

06-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Avenida da Lousã – Coimbra

09-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra

11-abr-26 » 09h00 / 12h00 » I.C. 3 – Banhos Secos – Coimbra

13-abr-26 » 10h00 / 13h00 » I.C. 2- Coimbra

14-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Ponte Edgar Cardoso – Figueira da Foz

17-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

24-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 109 – Ferrugenta – Figueira da Foz

29-abr-26 » 09h30 / 12h30 » Estrada Nacional 341 – Coimbra

ÉVORA

14-abr-26 » 15h00 / 17h30 » Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora

15-abr-26 » 10h00 / 12h30 » Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz

16-abr-26 » 15h00 / 17h30 » Caminho Municipal 1094 / Estrada do Bairro de Almeirim – Évora

17-abr-26 » 10h00 / 12h30 » Avenida Lino de Carvalho – Évora

29-abr-26 » 14h30 / 16h30 » Bairro da Comenda / Estrada do Redondo – Évora

30-abr-26 » 10h00 / 12h30 » I.P. 2 ao Gil – Estremoz

FARO

13-abr-26 » 10h00 / 12h00 » Avenida São Lourenço da Barrosa – Portimão

GUARDA

18-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

19-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

22-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Avenida da Serra da Estrela – Gouveia

23-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Via da Cintura Externa – Guarda

LEIRIA

08-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Via de Cintura Interna – Alcobaça

09-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Avenida Nogent-sur-Marne – Nazaré

14-abr-26 » 14h00 / 18h00 » Estrada Nacional 356-1 – Alcogulhe

15-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Estrada da Nazaré – Marinha Grande

17-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Rua Albergaria dos Doze – Pombal

LISBOA

07-abr-26 » 08h00 / 11h30 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

08-abr-26 » 08h00 / 11h30 » Auto-Estrada A2 / Ponte 25 de Abril – Almada

10-abr-26 » 20h00 / 24h00 » Estrada Nacional 10 – Alhandra – Vila Franca de Xira

13-abr-26 » 08h00 / 18h00 » Aeroporto Humberto Delgado – Acesso ao Terminal 2 – Lisboa

15-abr-26 » 09h00 / 12h00 » Estrada Nacional 347 – Loures

15-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Rua António Sérgio – Santo António dos Cavaleiros – Loures

17-abr-26 » 09h00 / 17h00 » Avenida da Marginal / Estrada Nacional 6 – Parede – Cascais

20-abr-26 » 09h00 / 16h00 » Estrada dos Salgados – Amadora

21-abr-26 » 08h00 / 11h30 » Avenida Infante D. Henrique – Lisboa

22-abr-26 » 14h00 / 17h00 » Avenida da Índia – Lisboa

23-abr-26 » 08h30 / 11h30 » Estrada Nacional 250-1 – Baratã – Algueirão – Sintra

23-abr-26 » 13h30 / 16h00 » Avenida Eng.º Duarte Pacheco – Queluz

24-abr-25 » 09h30 / 14h00 » Avenida da Marginal / Estrada Nacional 6 – Oeiras

MADEIRA

06-abr-26 » 16h00 / 18h00 » Via Rápida 1 – Santa Catarina – Santa Cruz

19-abr-26 » 09h30 / 13h00 » Avenida 25 de Maio – Santana

21-abr-26 » 10h00 / 12h00 » Rua 5 de Outubro – Funchal

28-abr-26 » 09h00 / 13h00 » Rotunda da Terça – Machico

PORTALEGRE

06-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

09-abr-26 » 15h00 / 18h00 » Avenida de Badajoz – Portalegre

13-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Dia de Portugal – Elvas

16-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida Francisco Fino – Portalegre

23-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Estrada Nacional 373 – Elvas

24-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida de Badajoz – Elvas

PORTO

03-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Dr. Mário Soares – Gondomar

06-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Via Ardegães – Maia

07-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Rua do Fontão – Canidelo – Vila Nova de Gaia

09-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Rua Gomes Amorim – Póvoa de Varzim

14-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada da Circunvalação – Porto

15-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Municipal 556 – Santo Tirso

20-abr-26 » 16h00 / 24h00 » Avenida Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

23-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Avenida D. João I – Águas Santas – Maia

24-abr-26 » 13h00 / 20h00 » Estrada da Circunvalação – Matosinhos

28-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Estrada Nacional 222 – Vila Nova de Gaia

29-abr-26 » 08h00 / 15h00 » Avenida Eng. Duarte Pacheco – Valongo

SANTARÉM

08-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Estrada Nacional 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar

10-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

14-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Avenida Dr. Santana Maia – Abrantes

28-abr-26 » 08h00 / 12h00 » Rua Eng.º Ferreira Mesquita – Entroncamento

28-abr-26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional / Barreira Alva – Torres Novas

SETÚBAL

06-abr-26 » 14h30 / 16h00 » Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro

07-abr-26 » 09h00 / 11h00 » Avenida Arsenal do Alfeite – Almada

08-abr-26 » 08h30 / 12h30 » Estrada Nacional 10 – Setúbal

VIANA DO CASTELO

07/04/2026 » 14h00 / 16h00 » Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo

23/04/2026 » 10h00 / 12h00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

VILA REAL

08-abr-26 » 08h00 / 10h00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

08-abr-26 » 14h00 / 17h30 » Avenida Bracara Augusta – Chaves

15-abr-26 » 17h00 / 19h00 » Avenida da Unesco – Vila Real

29-abr-26 » 08h30 / 12h00 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

VISEU

10-abr-26 » 08h15 / 11h15 » Avenida Professor Reinaldo Cardoso – Viseu

16-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

17-abr-26 » 16h30 / 18h30 » Avenida Cidade de Salamanca – Viseu

23-abr-26 » 08h00 / 11h00 » Avenida D. Egas Moniz – Lamego

