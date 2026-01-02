Preços dos combustíveis quase não mexem na segunda-feira

Depois dos aumentos nos preços dos combustíveis esta semana, a próxima segunda-feira deverá registar oscilações mínimas.

Para o gasóleo não se prevê qualquer mexida no valor actual, com a gasolina a poder baixar até meio cêntimo por litro, de acordo com as indicações do Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas previsões, o gasóleo simples deverá manter-se nos 1,533 euros/litro, com a gasolina simples 95 a baixar para os 1,656 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

