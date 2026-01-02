 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis quase não mexem na segunda-feira

11:44 - 02-01-2026
 
 
Preços dos combustíveis quase não mexem na segunda-feira

Depois dos aumentos nos preços dos combustíveis esta semana, a próxima segunda-feira deverá registar oscilações mínimas.

Para o gasóleo não se prevê qualquer mexida no valor actual, com a gasolina a poder baixar até meio cêntimo por litro, de acordo com as indicações do Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas previsões, o gasóleo simples deverá manter-se nos 1,533 euros/litro, com a gasolina simples 95 a baixar para os 1,656 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Surpresa estragada: responsavel da DS ''estreia'' Nº 7 nas redes sociais

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Automobilista foge à polícia belga… pela linha do comboio!

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

Luxo total: BMW Alpina será nova marca 'premium' do grupo alemão

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.