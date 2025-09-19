 Pesquisa
Preços dos combustíveis voltam a aumentar na segunda-feira

12:16 - 19-09-2025
 
 
O aumento é quase residual mas não deixa de ser um aumento: segunda-feira os preços do gasóleo e da gasolina vão subir meio cêntimo por litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal

A confirmarem-se as previsões, no arranque da próxima semana, deverá encontrar o litro do gasóleo simples em redor dos 1,560 euros enquanto a gasolina simples deverá fixar-se nos 1,704 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

