Preços dos combustíveis voltam a aumentar na segunda-feira

O aumento é quase residual mas não deixa de ser um aumento: segunda-feira os preços do gasóleo e da gasolina vão subir meio cêntimo por litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal

A confirmarem-se as previsões, no arranque da próxima semana, deverá encontrar o litro do gasóleo simples em redor dos 1,560 euros enquanto a gasolina simples deverá fixar-se nos 1,704 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?