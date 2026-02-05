Visual arrojado e interior tecnológico: a marca do leão aposta no design emocional e na inovação radical para a nova geração de "eléctricos" urbanos que está a preparar.

Peugeot Polygon Concept reinventa a condução… e já o confirmámos ao volante!

O Polygon Concept de onde poderá nascer o futuro Peugeot 208 a electrões, combina formas neo-retrofuturistas a materiais modernos, mas sem deixar de lado uma larga personalização ao gosto do condutor.

A novidade que mais salta aos olhos está no volante Hypersquare com tecnologia steer-by-wire, que "substitui" a ligação mecânica com as rodas pelo comando electrónico… e o Aquela Máquina já teve o gozo de guiá-lo!

Os menos afortunados poderão apreciar o protótipo este fim de semana na praça central do Ubbo Shopping na Grande Lisboa, bem ao lado da CREL.

Futuro estético

Não é uma homenagem oficial mas é difícil não associar o desenho do Polygon Concept ao clássico Peugeot 205, como se percebe no vidro muito inclinado atrás e na faixa de luz que "substitui" os farolins.

Salientam-se ainda os visores laterais no último pilar, a darem conta da carga que a bateria possui, enquanto na dianteira, que já não tem "garras", surpreendem as três linhas luminosas a toda a largura que fazem a vez da grelha.

O "eléctrico" permanece ultra-compacto nos menos de quatro metros que tem de comprimento mas bem disfarçado pelas superfícies envidraçadas.

Como banco de ensaios dinâmico que se assume, neste protótipo serão testadas (e demonstradas!) as várias inovações tecnológicas que a insígnia irá introduzir nos seus modelos a partir de 2027.

Se por fora é a estética disruptiva a ser protagonista neste protótipo, a "verdadeira" revolução está a bordo, acessível através duas portas que se abrem na vertical como autênticas asas.

Revolução a bordo

Num interior optimizado por um tabliê configurável e pelos bancos moldados por uma estrutura impressa em 3D, salienta-se a ausência de qualquer ecrã; é no pára-brisas que todos os dados de condução são projetados.

Nem vale a pena distrair-se com esse "pormaior" porque central no posto de condução é o novo volante Hypersquare com tecnologia steer-by-wire, que troca a ligação mecânica com as rodas pelo comando electrónico.

Ora esta solução permitiu reinventar a ergonomia do posto de condução, com os principais comandos a serem acedidos com a ponta dos dedos em quatro módulos circulares nos quatro cantos do volante.

Depois é a própria direcção variável a facilitar as manobras a baixa velocidade, como o estacionamento, contraposta por uma reactividade e precisão excepcionais a ritmos de condução mais elevados.

Ensaio demasiado curto

Não foi possível apreciar essas qualidades no salão apertado onde foi feita a apresentação do protótipo mas, mesmo assim, foi dada a oportunidade de dar umas "voltinhas" para perceber como actua.

Duas curvas a 180 graus, uma inversão de marcha e uma manobra de estacionamento paralelo, sempre a baixa velocidade, deu para perceber como são feitas de maneira simples… e sem tirar as mão do volante!

Com o raio de viragem limitado a 170 graus face às três voltas que é preciso dar num volante tradicional, essas "operações" quase se tornam uma brincadeira de criança.

Melhor ainda é que essa experiência é surpreendentemente intuitiva, com uma posição de direção que mais parece a de um simulador de Fórmula 1.

A velocidades mais altas, a Peugeot explica que basta um toque ligeiro para alterar com agilidade e precisão a trajectória do carro mas essas qualidades ainda precisam de ser verificadas em condições reais de condução.

Está já confirmado que o Hypersquare e a direcção steer-by-wire irão fazer parte dum modelo de produção da Peugeot no próximo ano; é uma questão de esperar sem pressas pelo meio.

Quem quiser apreciar a visão inovadora da Peugeot neste Polygon Concept só terá de ir este fim de semana à praça central do Ubbo Shopping na Amadora.

