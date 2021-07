Ensaio Hyundai i30 N: explosão sonora

É uma entrada de leão no segmento dos hot hatchbacks com o renovado Hyundai i30 N. E são muitos os argumentos que comporta para agradar quem ama desportivos com desempenhos de pôr os cabelos quase em franja.

O Aquela Máquina já deitou as mãos à versão Performance Pack e não poderia ter ficado mais agradado com o seu desempenho.

São 280 cv e 392 Nm debitados pelo bloco turbo 2.0 T-GDi de quatro cilindros, aliados a uma caixa automática N DCT de dupla embraiagem com oito relações muito precisa.

Toda a potência e binário são passados às rodas dianteiras em milésimas de segundo, mas pode ganhar ainda mais tempo se se quiser engrená-las nas patilhas do volante.

A versão ensaiada conta com diferencial autoblocante electrónico (N Corner Carving Differential), acompanhado por discos de travão maiores para travagens mais eficazes.

E sim, são precisas mãos seguras e experientes para tirar o maior proveito para uma condução divertida e emocionante sem entrar em excessos.

Estética impactante

A nível exterior percebe-se o cuidado estético para dar uma postura mais agressiva e impactante na estrada.



Essa ideia é visível nos novos faróis LED com assinatura luminosa em V e na grelha, agora maior e sem a moldura cromada da versão que substitui.



Atrás, os farolins são também novos mas o que verdadeiramente se destaca são o pára-choques mais musculado e os dois enormes tubos de escape.

O conjunto é rematado por jantes em liga leve de 19 polegadas, a deixarem bem à vista as pinças de travão pintadas a vermelho com o logótipo N a sobressair.

Abertas as portas, nem percebemos que estamos perante um desportivo de excepção. O interior em tons escuros é sóbrio mas é ao sentarmo-nos ao volante que percebemos que percebemos quão "falsa" é essa sobriedade.

Agradou-nos logo os bancos N Light forrados a Alcantara, e decorados com o logótipo N luminoso nos encostos da cabeça, a darem um bom apoio lombar.

Olhando mais atentamente para o tabliê, assinala-se o novo ecrã central de 10,25 polegadas com a mais recente geração do sistema Bluelink da Hyundai compatível com Apple CarPlay e Android Auto.





O painel de instrumentos configurável é visualmente bem conseguido, dando na área central, entre o conta-rotações e o velocímetro, todas as informações sobre a condição do carro em estrada.

Banda sonora ruidosa

Ligamos o motor e somos de imediato envolvidos pelo som ruidoso exalado pelo escape duplo. E essa banda sonora sobe logo de tom ao seleccionarmos o modo Sport com um simples toque na patilha colocada no volante.

Além desse, o sistema N Grin dispõe ainda dos modos Eco, Normal, N e N Custom, com o correspondente ajuste da suspensão, dos sistemas de ajuda à condução, da sonorização do escape e da resposta do motor.

Mal colocamos o Hyundai i30 N em andamento, percebemos de imediato quão divertido ele é de conduzir.

Rápido em linha recta – 5,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 250 km/hora –, ao clicarmos no botão N Grin Shift, sentimos a sua potência máxima ao ser libertada durante 20 segundos.



Temos ainda o N Power Shift, que entra em acção ao detectar uma carga do acelerador acima dos 90% para transmitir o máximo binário às rodas.

E o N Track Sense Shift reconhece quando as condições da estrada são boas para uma condução mais agressiva. Entra em acção de forma automática, escolhendo a engrenagem correcta e fazendo a troca no momento ideal.

Sim, a condução do i30 N é sempre muito envolvente, sem se cair em exageros, ao permitir que sejamos nós a impor o nosso estilo de condução.

Em curvas abertas a estabilidade é fantástica, e nas mais fechadas, apreciámos a maneira como "escorrega" de forma controlada, para logo ganharmos velocidade nas saídas para atacar a próxima recta.

E depois é abrir um largo sorriso ouvir os "estalos" dados pelos escapes quando pisamos o acelerador e levantamos o pé.



O sorriso alarga-se quando percebemos outros carros a aproximarem-se para darem uma mirada ao desportivo, para logo ficarem para trás com uma aceleração mais forte.

Em jeito de veredicto, não há muitos desportivos que ofereçam tanta diversão por quilómetro.



As alterações mecânicas introduzidas, com relevo para a transmissão automática N DCT, tornam a condução emocionante, aliada a uma suspensão mais ágil e a um motor mais eficiente.

O Hyundai i30 N com Performance Pack é proposto no mercado nacional a partir de 49.400 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?