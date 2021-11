BMW iX xDrive 50: estilo radical e autonomia até 630 km

O BMW iX é a nova montra tecnológica da marca alemã, com uma autonomia que chega até aos 630 quilómetros. Pensado de raiz para ser eléctrico, o SUV parece ter todos os trunfos para vencer num mercado cada vez mais concorrido.

O Aquela Máquina já experimentou a variante mais potente pelas estradas da serra de Sintra, e as sensações retiradas são mãos do que positivas.

Pouco discreto

Uma certeza é que este BMW iX xDrive 50, com dois motores eléctricos, não deixa ninguém indiferente na estrada, e esse é logo o primeiro aspecto positivo que dele se retira.

Verdade seja dita, não se encontram neste SUV os mesmos códigos estilísticos que existem nos outros modelos do construtor de Munique.

A estética é algo minimalista, mas com linhas fluidas e distintas, onde se destaca a enorme grelha dianteira que é já imagem de marca.

Todavia, neste caso serve para "esconder" todo o aparato tecnológico do modelo, composto pelo radar, câmara e outros sensores.

E, se ao longe as linhas do SUV parecem algo monolíticas, essa ideia é logo posta de parte quando nos aproximamos dele.

Concebido de dentro para fora, como sublinham os engenheiros da BMW, o SUV mede 4.953 mm de comprimento por 1.967 de largura e 1.695 mm de altura.

A bagageira oferece 500 litros de capacidade, que cresce até aos 1.750 litros com os bancos traseiros rebatidos.



Óptimo espaço a bordo

A suportar o conjunto estão jantes de 22 polegadas, também concebidas para o coeficiente aerodinâmico de 0.25 Cx do modelo.

Abertas as portas, percebe-se de imediato que a BMW não desistiu do slogan que enfatiza o prazer de conduzir.



As portas sem moldura são leves, muito graças à sua estrutura em fibra de carbono, usada para reforçar a estrutura em aço e alumínio.

O peso esteve no centro das atenções face a um SUV que pesa 2.585 quilos em vazio, muito devido à bateria de 111,5 kWh (105,2 kWh úteis) que o equipa.



Já a bordo, ficamos agradados pela luminosidade e pelo óptimo espaço disponível para os cinco ocupantes face à ausência do túnel central.

Nem menos se poderia esperar face a uma distância entre eixos de 3.000 mm, o que assegura conforto e largueza de movimentos.

Sim, o ambiente interno é tão surpreendente quanto as linhas externas, a começar pelo volante hexagonal e pelo painel flutuante, a juntar os visores de instrumentação e multimédia.

Com 12,3 polegadas para o primeiro e 14,9 polegadas para o segundo, são particularmente fluidos e ergonómicos graças às possibilidades de personalização.



Prazer total de condução

Poder-se-á lamentar a ausência de botões físicos, como para os controlos do ar condicionado, numa tendência cada vez mais visível nos "eléctricos".

Um BMW deve ser apreciado a partir do posto do condutor pela sua dinâmica e este iX xDrive 50 não foge à regra.



Alias, é fácil pensar que um SUV como este, a pesar mais de 2,5 toneladas, não é ágil o suficiente na estrada e no trânsito urbano. Nada mais errado, muito à conta dos dois pujantes motores eléctricos que dão tracção às quatro rodas.

Obviamente, a BMW não quer abrir mão da imagem dinâmica que os seus modelos têm em quaisquer circunstâncias de condução.

A menor pressão sobre o acelerador quase que nos prende aos assentos mas sem brusquidão, a dar-nos de imediato uma impressão de leveza.



Afinal, são 523 cv e 765 Nm colocados no solo que permitem lançá-lo dos zero aos 100 km/hora em 4,6 segundos.



Sim, são números que apenas se encontram num verdadeiro desportivo, embora a velocidade máxima esteja limitada a 200 km/hora.

Os ruídos do vento e da estrada permanecem inaudíveis ou equivalem a discretos sussurros, com a suspensão a absorver de forma eficaz as deficiências do piso.

Mesmo levado quase ao limite, o SUV manteve uma estabilidade perfeita, apesar do seu alto centro de gravidade. Esse é um dos "pecados" deste SUV, passe a ironia, ao convidar-nos a aumentar o ritmo como em qualquer BMW.

Não se sente a menor perda de tracção, mesmo em estradas com o alcatrão muito irregular, embora se tenha sentido alguma tendência de subviragem ao abusarmos um pouco mais.



As travagens são efectivas para atacar as curvas com dinamismo, e as acelerações são vivas sem se ter a ideia de que se vai perder o controlo.

Regeneração efectiva

Os consumos anunciados situam-se abaixo dos 20 kWh/100 km, mas do nosso lado registámos cerca de 27 kWh/100 km, muito devido a uma condução mais agressiva.

A regeneração da energia é eficaz, para cumprir os 630 quilómetros de autonomia anunciados. É mais do que suficiente para as viagens casa-trabalho-casa, com as recargas num carregador de 200 kilowatts a fazerem-se em 35 minutos.

São quatro os modos de regeneração mas é o adaptativo inteligente que se mostra mais eficaz, ao "ler" o tráfego e adaptar-se para conseguir os melhores números.

E, como é óbvio, está sempre disponível o modo B para uma regeneração máxima deenergia que até dispensa o pedal de travão para parar.



Sem dúvida que este BMW iX xDrive 50 se distingue pela sua versatilidade e polivalência, numa condução que acaba por mostrar-se bem divertida.

O conforto e a habitabilidade interior, assim como o desempenho e a qualidade dos equipamentos e das tecnologias estão ao nível de um SUV premium.

Claro que a estética exterior, em ruptura com o tradicional, pode dividir opiniões mas depressa ficam para trás face à qualidade de construção que ostenta.

Ficha Técnica

Propulsão: dois motores eléctricos

Bateria: 111,5 kWh

Autonomia: até 630 km

Potência máxima: 385 kW / 523 cv

Binário máximo: 765 Nm

Transmissão: automática

Velocidade máxima: 200 km/hora

0-100 km/hora: 4,6 segundos

Consumo combinado: 19,8 kWh/100 km

Preço da versão ensaiada: a partir de 107 mil euros

