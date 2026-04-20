A Seat continua a ter no Ibiza um dos valores seguros para quem preza fiabilidade, conforto e qualidade de condução por um preço minimamente acessível.

E dura, dura, dura…: Seat Ibiza FR continua a ser um gozo ao volante

Depois duma primeira renovação em 2021, a quinta geração recebeu uma nova actualização para prolongar por mais alguns anos o seu ciclo de vida… e em boa hora o fez!

Afinal, trata-se "apenas" do modelo mais vendido de sempre da construtora espanhola, e o Aquela Máquina já confirmou as suas qualidades polivalentes na cidade e em estrada aberta.

Hipnotizado pelas jantes…

Mobilidade acessível a todos é um dos lemas por que o Seat Ibiza pode ser (bem) caracterizado depois de mais de 6 milhões exemplares vendidos desde o lançamento da primeira geração há mais de 40 anos.

O compacto adopta um visual expressivo, como se percebe nos faróis Full LED a emoldurarem a grelha hexagonal, que foi redesenhada com uma nova malha em forma de diamante, sem esquecer os farolins LED e os pára-choques retocados.

E depois é o tom personalizado que lhe dá o acabamento FR, como se percebe nos elementos em preto na grelha inferior, assim como no difusor e nos retrovisores laterais.

O conjunto final é rematado pela cor Rojo Liminal que pinta a carroçaria, caso o olhar não fique hipnotizado pelas exuberantes jantes em liga leve com 18 polegadas, a deixarem espreitar sem vergonhas as pinças de travão.

… face a um interior quase inalterado

O habitáculo mantém-se praticamente inalterado depois da renovação imprimida há pouco mais de quatro anos mas percebe-se que os materiais e os acabamentos são mais refinados, mesmo se os plásticos rígidos continuam bem presentes.

Essa ideia sente-se no revestimento mais macio ao toque na parte superior do tabliê e no conforto proporcionado pelos novos estofos dos bancos desportivos, agora com encostos de cabeça integrados e com apoios laterais mais pronunciados.

Ao centro destaca-se o ecrã de 9,2 polegadas para um infoentretenimento simples e conciso, com o painel de instrumentos digital a exibir 10,25 polegadas de diagonal.

A tecnologia embarcada conta com funcionalidades digitais devidamente atualizadas, sem esquecer o novo carregador de telemóveis por indução com 15 watts de potência.

O que não mudou foi o óptimo equilíbrio entre tamanho, espaço interno e capacidade do porta-bagagens, com os seus 355 litros.

Muito positivo é o Ibiza não ter abatido os botões físicos para os comandos mais comuns, evitando quaisquer distrações ao volante como acontece em modelos mais recentes de outras marcas que dependem quase por inteiro de controlos tácteis.

Potência suficiente…

A apoiar a renovada dinâmica do hatchback estão motores a gasolina mais eficientes mas sem qualquer tipo de electrificação para que os preços continuem a ser o mais "democráticos" possíveis.

Ao Aquela Máquina coube em sorte a versão desportiva FR equipada com o bloco turbo 1.0 TSI de 116 cv e 200 Nm, "passáveis" às rodas dianteiras através duma efectiva caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Pode parecer um poder motriz demasiado "convencional" para a postura do hatchback mas, logo às primeiras voltas, percebe-se como o motor tem génio suficiente para responder às nossas acelerações ou recuperações de velocidade.

Uma disponibilidade de potência que ganha ainda mais força com a engrenagem das mudanças através das patilhas no volante, sempre bem "acompanhada" pela óptima posição de condução, com os comandos a estarem logo ao alcance da mão direita.

Os bancos desportivos que equipam esta versão confirmam o conforto em viagens de longo curso, sem esquecer o excelente apoio lateral que eles dão quando as curvas começam a suceder-se umas atrás das outras.

… para as melhores emoções…

Sem ser um "foguete" de velocidade, percebe-se que o chassis neste Ibiza FR tem as afinações capazes de oferecer tão boas emoções ao volante.

A direcção muito precisa assume o controlo sobre um eixo dianteiro muito responsivo, com o traseiro a acompanhar a rotação com agilidade e sem desequilíbrios de maior numa condução atenta; quase nem se percebe a rigidez da suspensão.

Só é mesmo perceptível quando se rola a baixa velocidade em pisos mais deficientes, mas sem nunca ser desconfortável nem cansativa após algumas horas ao volante.

O resultado final não poderia ser mais entusiasmante, com os 116 cv debitados pelo motor tricilíndrico a serem vigorosos quanto bastem num carro que nem sequer chega aos 1.200 quilos de peso, e sempre bem apoiado pelos assistentes ao condutor.

As relações da caixa automática DSG são curtas e precisas, ganhando ainda mais eficácia com o modo Sport activado com um simples toque no próprio manípulo do selector de marchas.

É apenas um detalhe para ajudar a manter ritmos elevados, é certo, mas quase dá vontade de insultar "desportivos" equivalentes de outras marcas por terem esquecido esse pormenor.

… sem deixar o ordenado na "bomba"

Apesar de todas estas qualidades, um dos factos mais salutares é perceber que o bloco 1.0 TSI não é demasiado "guloso", mesmo quando se imprimem ritmos elevados mas sem entrar no campo do absurdo.

Em cidade, é difícil não deixar o consumo médio passar dos 6 litros/100 km mas à velocidade de cruzeiro própria de auto-estrada, conseguem-se menos de 7 litros.

É nas nacionais que este Ibiza FR "perde" a vergonha ao ponto de quase parecer um 100% híbrido: por cada centena de quilómetros conseguem-se uns equilibrados 5,5 a 5,8 litros.

Claro que numa condução mais agressiva ou exclusivamente urbana, esses números deixam de ser tão impressionantes, apenas contra-atacáveis pelas motorizações electrificadas dos seus concorrentes mais directos.

Mesmo com todos estes "contratempos", não há nada que impeça o Seat Ibiza FR de ser uma escolha a ter em conta quando se procura um carro com créditos firmados na qualidade de construção e na fiabilidade mecânica.

Se a gama arranca nos 20.522 euros com a versão 1.0 MPi de 80 cv e 93 Nm no acabamento Style, o Ibiza FR ensaiado com o bloco 1.0 TSI de 116 cv e 200 Nm tem um preço "chave na mão" de 27.975 euros já com as jantes Performance opcionais incluídas.

Versão Potência / Binário Transmissão Preço Style 1.0 MPI 80 cv / 93 Nm Manual 5 Vel. Desde 20.522 euros Style 1.0 TSI 95 cv / 175 Nm Manual 5 Vel. Desde 21.137 euros Style 1.0 TSI 116 cv / 200 Nm Manual 6 Vel. Desde 21.967 euros Style 1.0 TSI 116 cv / 200 Nm Autom. 7 Vel. Desde 23.530 euros FR 1.0 TSI 95 cv / 175 Nm Manual 5 Vel. Desde 23.184 euros FR 1.0 TSI 116 cv / 200 Nm Manual 6 Vel. Desde 24.012 euros FR 1.0 TSI 116 cv / 200 Nm Autom. 7 Vel. Desde 25.729 euros FR 1.5 TSI 150 cv / 250 Nm Autom. 7 Vel. Desde 29.152 euros

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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