VW Golf GTI ainda mais agressivo pela mão da Prior Design

Depois do Dacia Logan e do Opel Calibra, entre dezenas de outras transformações, a Prior Design decidiu oferecer uma nova criação mas agora baseada no Volkswagen Golf GTI.

O hot hatchback recebe um kit de carroçaria ultra-largo, que até pede meças a um Honda Civic Type R.





Sim, a discrição não faz parte do portefólio da preparadora alemã, como se pode perceber na "melhoria" estética que imprimiram ao Golf, reconhecido pelo seu visual sóbrio.

De fora ficou qualquer afinação no bloco TSI de 2.0 litros, o que significa que continua a desenvolver os 245 cv originais de potência, capaz de levá-lo em 6,4 segundos até aos 100 km/hora.

