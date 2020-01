'Velocidade Furiosa 9' já tem imagens "oficiais"

O trailer oficial só sexta-feira chega às redes sociais mas Vin Diesel antecipou-se e revelou, na sua conta do Facebook, as primeiras imagens "oficiosas" de Velocidade Furiosa 9, assim como o próprio poster do nono capítulo da saga.

No pequeno trailer do filme que chega a 21 de Maio às salas de cinema nacionais, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) acarinham Brian, o filho de ambos, na quinta onde agora estão a viver.

Velocidade Furiosa 9 será marcado pelo regresso de várias estrelas, como Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e Charlize Theron, sendo John Cena a principal novidade do elenco.

