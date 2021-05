Torre Eiffel iluminada a hidrogénio verde

A Torre Eiffel ganhou novas cores na última terça-feira, com o símbolo maior da Cidade-Luz a ser iluminada, pela primeira vez, com células de combustível alimentadas a hidrogénio verde renovável.

O acontecimento está integrado no Le Paris de l’Hydrogène, e foi conseguido graças a um grupo electro-hidrogénio desenvolvido pelo Observatório de Desenvolvimento de Energia (EODev).

A cenografia luminosa é acompanhada por uma banda sonora original composta por Jean-Benoît Dunckel, membro do grupo Air.

A Toyota é uma das marcas automóveis presentes no evento com as suas soluções de mobilidade alimentadas a hidrogénio.

Destaca-se a nova berlina Mirai e, principalmente, o autocarro urbano H2.City Gold, concebido pela portuguesa CaetanoBus.

