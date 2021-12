Skoda Enyaq Coupé iV mostra-se em Janeiro

Só se irá mostrar em pleno a 31 de Janeiro mas já se podem apreciar, de perfil, as linhas aerodinâmicas do novo Skoda Enyaq Coupé iV.

A variante do Enyaq iV baseia-se na plataforma MEB do grupo Volkswagen em que também são construídos os VW ID.5 e Audi Q4 e-tron Sportback.

A linha inclinada do tejadilho permite um coeficiente aerodinâmico que a Skoda afirma ser líder na classe do modelo. São 0,234 Cx, um valor muito apreciável face aos 0,27 Cx do Enyaq iV convencional, por exemplo.

O Enyaq Coupé iV irá partilhar os painéis da carroçaria com o Enyaq iV até ao pilar B, assim como a grelha opcional Crystal Face.

Com 4.653 mm de comprimento, será uns residuais 4 mm mais curto do que o "irmão". E a capacidade da bagageira chega aos 570 litros em relação aos 585 litros do Enyaq iV.

A alimentar a motorização eléctrica, com três potências entre 132 kW (179 cv) e 195 kW (265 cv), estarão baterias de 62 e 82 kWh.

A de maior capacidade deverá assegurar uma autonomia até 534 quilómetros com uma única carga.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?