Robôs da Boston Dynamics dão as boas-vindas a 2021 a dançar

Já ouviu falar dos robôs bailarinos da Boston Dynamics, que ganharam fama pelas suas fantásticas acrobacias e piruetas?

Pois então divirta-se com as máquinas dançarinas da empresa americana comprada há três semanas pelo grupo Hyundai por quase 900 milhões de euros.

Para desejar um feliz Ano Novo aos internautas, Atlas, Spot e Handle dão uns passos de dança ao som do clássico Do You Love Me?, dos The Contours.

Os movimentos dos três robôs são simplesmente espectaculares, e uma maneira divertida de dizer adeus a 2020 e abraçar a chegada do novo ano.

