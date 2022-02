Porsche Boxster aos saltos em avenida de São Paulo

Acelerar um desportivo num cruzamento urbano com desnível no piso pode causar dissabores… como quase levantar voo!

Terá sido essa situação que levou um Porsche Boxster a dar violentos safanões quando atravessou uma avenida em São Paulo, no Brasil.

No vídeo publicado no Instagram por Luís Arcanjo, vê-se o condutor a acelerar o desportivo para depois senti-lo a ficar com as rodas no ar.

Felizmente, o piloto amador conseguiu segurar o Boxster com mãos firmes: para além de algumas raspadelas na parte debaixo da carroçaria, não terão havido estragos de maior.

