Tom Coronel já tem árvore de Natal… e arrancou-a com um Lamborghini!

"Acabei de cortar a minha árvore de Natal para a sala de estar! E vocês?", questiona de forma jocosa Tom Coronel.

No vídeo publicado na sua conta do Instagram, vê-se um Lamborghini Huracán Performante a chegar a uma estrada perdida no meio da floresta.

A sua missão? Arrancar directamente da Natureza um pinheiro para decorar a casa no Natal… com a força dos seus 640 cv de potência!

Não se consegue perceber no vídeo se o piloto, que ultimamente brilhado no Europeu de Carros de Turismo, e no rally Dakar, é o autor da proeza.

Certo é que fica a questão: porque usar uma moto-serra para cortar um pinheiro e ter uma camioneta para o transportar quando pode fazer tudo isso com o seu Lamborghini?

