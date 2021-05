Nissan Ariya em acção no circuito do Mónaco

A Nissan fez do circuito do Mónaco o palco para a apresentação dinâmica do novo "eléctrico" Ariya.

O crossover coupé deu algumas voltas à pista monegasca, acompanhado pelo E.Adams com que a marca corre no Mundial de Fórmula E.

"Conduzir o Nissan Ariya nas ruas do Mónaco é uma óptima maneira de mostrar as capacidades de nossa tecnologia e-4ORCE", explicou Arnaud Charpentier, vice-presidente regional da da Nissan.

"O Ariya é o símbolo da inovação da Nissan na mobilidade eléctrica e esta apresentação marca um momento decisivo para o próximo capítulo da nossa electro-mobilidade".

Com chegada prevista ao mercado europeu no final deste ano, o novo crossover coupé electrificado será proposto nas variantes com um ou dois motores eléctricos, e tracção traseira ou integral.

As potências vão rondar os 218 e 395 cv, e as autonomias entre os 430 e 610 quilómetros, graças a baterias com 65 e 90 kWh de capacidade

