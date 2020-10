'Need for Speed: Hot Pursuit' chega a 6 de Novembro. Veja o vídeo!

Já há data para a saída do novo 'Need for Speed: Hot Pursuit': 6 de Novembro para as plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One. A versão para Nintendo Switch chegará uma semana depois.

Será uma versão totalmente remasterizada baseada na edição de 2010 do mesmo videojogo, permitindo aos jogadores jogarem em multiplataforma, aproveitando as mais recentes inovações tecnológicas

Significa isso que os pilotos irão conduzir os mesmos carros e manterem à distância os polícias que os perseguem.

'Need for Speed: Hot Pursuit' inclui todas as actualizações DLC que o vídeojogo original possui – SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack e Porsche Unleashed Pack – assim como novos planos de conquistas, e ligação à rede social Autolog.

O preço de venda oscila entre os 25 e os 34 euros, dependendo das plataformas de jogos para onde for descarregado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?