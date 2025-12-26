 Pesquisa
Drive-in

Mitologia grega dá nova vida ao Renault Clio

12:06 - 26-12-2025
 
 
Mitologia grega dá nova vida ao Renault Clio

Com o Renault Clio de sexta geração a dar os primeiros passos europeus, nada melhor do que apoiá-lo com um vídeo publicitário que tem como cenário a mitologia grega, ou não fosse Clio a filha de Zeus e Mnemósine.

Baptizada como A Musa, a campanha que acompanha o lançamento do full hybrid E-Tech de 160 cv liga o passado ao presente, sem esquecer o futuro do compacto… mas sem qualquer referências às cinco gerações anteriores.

Nesta reinterpretação simbólica, o Clio surge num mundo estático e repetitivo, imaginando o que pode dar-lhe entusiasmo e movimento.

Desse impulso criativo surge o novo 100% híbrido, apresentado como o próximo capítulo duma história em constante evolução.

Faustosa quanto baste, a peça central é um filme épico, mais próximo da linguagem cinematográfica ou da publicidade de luxo do que o vulgar anúncio a um carro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

RenaultRenault Cliohíbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Changan Deepal S05: ofensiva eléctrica por preço em conta

Changan Deepal S05: ofensiva eléctrica por preço em conta

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Em França ''embrulham'' radares para ''oferecer'' no Natal…

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

Mansory Equista Línea d’Oro é o Rolls-Royce Spectre que precisa para a Passagem de Ano

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.