Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

É sabido que devemos ser polidos quando estamos a conduzir, para evitar discussões parvas no meio do trânsito… mas há quem opte por exacerbar a sua raiva ao volante!

A situação filmada à distância mostra o condutor dum Hyundai Tucson a "empurrar" sem carinho um Honda Civic à entrada duma rotunda na cidade suíça de Losone.

Cumprida a "missão", pisou o acelerador para depois despistar-se sem glória para cima dos carros estacionados no parque duma superfície comercial, num perfeito exemplo de como o karma pode castigar-nos sem dó nem piedade.

