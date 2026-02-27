 Pesquisa
Drive-in

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

13:10 - 27-02-2026
 
 
Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

É sabido que devemos ser polidos quando estamos a conduzir, para evitar discussões parvas no meio do trânsito… mas há quem opte por exacerbar a sua raiva ao volante!

A situação filmada à distância mostra o condutor dum Hyundai Tucson a "empurrar" sem carinho um Honda Civic à entrada duma rotunda na cidade suíça de Losone.

Cumprida a "missão", pisou o acelerador para depois despistar-se sem glória para cima dos carros estacionados no parque duma superfície comercial, num perfeito exemplo de como o karma pode castigar-nos sem dó nem piedade.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

trânsitodespisteinsólito
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

Skoda Superb ainda mais potente; híbrido 'plug-in' sobe aos 272 cv

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

La Perle Rare: Bugatti W16 Mistral ''transfigura-se'' numa joia milionária

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

Maldito karma: discussão no trânsito dá ''direito'' a despiste estúpido

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.