Koenigsegg Sadair’s Spear bate recorde mundial de velocidade… em Lego!

Ver um Koenigsegg Sadair’s Spear acelerar rampa acima em Goodwood não parece nada de especial, mesmo se o festival britânico de velocidade apenas aconteça em Julho.

"Talvez" não seja tão normal ver o hiper desportivo cumprir essa façanha, mesmo se em modo eléctrico, numa construção em Lego Technic que replica as suas formas ao pormenor numa escala em tamanho real.

Pois o bólide arrecadou o recorde de velocidade naquela pista para um modelo construído com aqueles "tijolos": uns rápidos 111 km/hora, bem longe dos 20 km/hora conseguidos por um Bugatti Chiron e dos 50 km/hora dum McLaren P1, ambos em Lego.

Este Koenigsegg Sadair’s Spear em Lego Technic foi construído com 327.906 peças Lego Technic a pesarem 400 quilos, para um peso total em redor dos 1.800 quilos, e levou mais de 9.400 horas para ser desenvolvido e construído.

A "corrida" faz parte duma campanha publicitária da fabricante dinamarquesa de brinquedos para promover o novo modelo construído à escala 1:8, onde não faltam a reprodução do bloco V8 com pistões móveis ou a caixa sequencial de nove relações.

Entretanto, esta réplica em Lego vai embarcar em breve numa digressão mundial, com a primeira exibição pública a acontecer entre 9 e 12 de Julho no Festival de Velocidade de Goodwood.

Texto: P.R.S.

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