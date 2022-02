Ken Block em 'drift' na neve com Audi RS Q e-tron do rali Dakar

Depois de ter brilhado nas areias do deserto saudita no último rali Dakar, o Audi RS Q e-tron foi de novo submetido a duros testes de resistência, mas agora na neve.

Ao volante, nada mais, nada menos do que Ken Block, o novo parceiro da marca dos quatro anéis para expandir os limites da mobilidade eléctrica.

Com Mattias Ekström como seu co-piloto, o volante americano testou as capacidades do híbrido no GP Ice Race, corrido na austríaca Zell am See.

Para Ken Block, foi como se tivesse visitado o paraíso. "Foi uma experiência fenomenal, mesmo que o carro se sinta, provavelmente, mais confortável na areia do que na neve", destacou o rei das derrapagens controladas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?