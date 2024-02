Há um novo vídeo a promover o Fiat 500e nos Estados Unidos e nada melhor do que ser a própria Jennifer Lopez a "cantar" as suas virtudes eléctricas.

A canção Can’t Get Enough recupera a parceria entre a insígnia e a cantora iniciada há 12 anos, quando o Fiat 500 regressou ao mercado americano.

O tema dá o tiro de partida para This Is Me… Now, nono álbum de estúdio de Jennifer Lopez que será lançado a 16 de Fevereiro.

