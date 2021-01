Já ouviu o barulho do V12 do Pagani Huayra R? É brutal!

É mesmo para deixar os fãs à beira da surdez! O V12 que irá equipar o novo Pagani Huayra R já se faz ouvir nas redes sociais… e o barulho é ensurdecedor!

A celebrar dez anos de vida neste 2021 que agora começou, o construtor italiano publicou no Instagram o som do motor, que mais parece o de um Fórmula 1.

À partida, o hiper desportivo poderá ser apresentado ao mundo ainda neste mês de Janeiro mas é já uma certeza que irá ultrapassar os 900 cv de potência.

Até o conhecermos, entretenha-se a ouvir o troar do V12 com o volume das colunas bem no máximo!

