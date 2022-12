Gymkhana alucinante: Travis Pastrana em altas acrobacias

É a última "maluqueira" de Travis Pastrana com a sua Gymkhana: manobras alucinantes e derrapagens de cortar a respiração.

Só que, desta vez, tem Ken Block por parceiro, que tirou uns dias de folga como piloto de testes da Audi para brilhar ao lado do ás americano.

Para esta segunda edição na Florida, Pastrana tomou os comandos de um Subaru Family Huckster Wagon, que não é mais do que uma versão super vitaminada do Subaru US Ski Team GL Wagon do anos 80.

Afinal, são 874 cv de potência espremidos de um bloco turbo de 2.3 litros que levam a carrinha aos 265 km/hora, como se fosse preciso tanta velocidade para queimar pneus no alcatrão.

Não há um, mas antes grandes momentos, neste vídeo com mais de dez minutos: derrapagens com um jet ski, piões em redor de um monster truck, ou mesmo um salto sobre um helicóptero em pleno voo.

Infelizmente, Travis Pastrana não ficou incólume em termos físicos: num dos muitos saltos que fez durante o vídeo, conseguiu partir a pélvis!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?