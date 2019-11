GP México: título para Hamilton ao virar da esquina

O terceiro lugar conseguido por Valtteri Bottas impediu Lewis Hamilton de sagrar-se campeão mundial de Fórmula 1 no Grande Prémio do México que este domingo se correu na capital mexicana.

Embora "apertado" na linha de meta, o britânico a correr pela Mercedes venceu a prova, com Sebastian Vettel, da Ferrari, na segunda posição.

Valtteri Bottas, também pela Mercedes, classificou-se em terceiro lugar, imediatamente seguido por Charles Lecrec, da Ferrari.

A três provas do término da actual época de Fórmula 1, Lewis Hamilton lidera confortavelmente o Mundial da categoria com 363 pontos, perseguido por Valtteri Bottas, com 289 pontos.

Na terceira posição surge Charles Lecrec, a já uns distantes 236 pontos, logo seguido do colega Sebastian Vettel a seis pontos de diferença.

Os 74 pontos de avanço que detém sobre o companheiro de equipa Valtteri Bottas, permitirá a Lewis Hamilton revalidar o título de campeão do Mundo, se a 3 de Novembro, no Grande Prémio dos EUA, classificar-se nos oito primeiros lugares da prova.

