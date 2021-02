GM 'odeia' Noruega 'eléctrica' e já teve resposta da Audi Norway

A General Motors já teve resposta ao anúncio que irá apresentar domingo na Super Bowl, a promover os 30 modelos eléctricos que irá lançar até 2025.

A curta-metragem No Way, Norway, com o comediante Will Ferrell como figura central, brinca com a Noruega pelo seu "amor" pelos automóveis 100% electrificados.

Recorde-se que aquele país escandinavo superou em mais de metade a venda de carros com aquela motorizações do total de veículos vendidos em 2020.

A resposta foi dada pela Audi Norway com o crossover e-Tron. "Como é que podem odiar a Noruega", questiona o condutor enquanto pega o globo da Terra socado por Will Ferrell.

O anúncio termina com a frase "Don’t Hate. Imitate" ("Não Odeies. Imita"), "brincando" com o atraso da General Motors na auto-mobilidade eléctrica.

