Giulia e Stelvio Quadrifoglio da Alfa Romeo a bailarem no asfalto

É uma certeza que a Alfa Romeo esmerou-se na criação do Giulia Quadrifoglio e do Stelvio Quadrifoglio.

Pronta a atacar o mercado americano, a marca italiana avançou com um vídeo onde ambos os modelos executam um bailado perfeitamente coreografado, reflectindo a beleza das suas linhas e a sua manobrabilidade.

Quer o símbolo da Alfa Romeo, incluindo a serpente, quer o trevo das quatro folhas são desenhados de forma perfeita, bem acompanhados pela canção Control de Emitt Fenn.

A elogiar as virtudes do Giulia Quadrifoglio e do Stelvio Quadrifoglio está a voz do actor Alexander Skarsgård, da série televisiva True Blood – Sangue Fresco.

