Filho de Schumacher celebra 1000 corridas da Ferrari com F2004 do pai

O Grande Prémio da Toscânia foi a corrida 1000 da Ferrari na Fórmula 1, e nada melhor para a equipa do cavallino rampante do que celebrar o feito no seu circuito de Mugello.

Mick Schumacher guiou no último domingo, na pista italiana, o Ferrari F2004 do pai Michael Schumacher, horas antes do grande prémio italiano.

O F2004 é considerado um dos bólides mais dominantes na história da competição. Foi com ele que o campeão alemão conquistou o sétimo campeonato mundial de Fórmula, e o quinto consecutivo da carreira.

Mas há outros recordes que até hoje não foram batidos. Michael Schumacher venceu 13 corridas em 18 o recorde de uma temporada na categoria , que apenas Sebastian Vettel conseguiu igualar em 2013, mas em 19 corridas.

Mick Schumacher compete actualmente na Fórmula 2, ocupando a segunda posição no campeonato com 143 pontos, oito a menos do que o líder Callum Illot, aguardando por uma oportunidade na Fórmula na época de 20021.

