F1: Técnico da Aston Martin corre maratona com fato de Lance Stroll

Quase duas horas a guiar um monolugar de Fórmula 1 num grande prémio do Mundial está ao nível de uma maratona face ao esforço dispendido pelo piloto.

Houve quem levasse essa ideia ao extremo como sucedeu com George Crawford na Maratona de Londres corrida no primeiro domingo de Outubro.

O engenheiro informático da Aston Martin F1 correu os 42,195 quilómetros equipado com o fato de corrida de um piloto, sem esquecer o capacete.

Crawford concluiu o percurso em 3h58m com o equipamento de Lance Stroll, e o seu feito foi devidamente inscrito no livro do Guinness World Record.

O verdadeiro objectivo do técnico, no entanto, era angariar dinheiro para a Mind, uma instituição de caridade dedicada à saúde mental.

Após cortar a meta, Crawford celebrou o feito com um shoey, a tradicional celebração de vitória de Daniel Ricciardo.

Recorde-se que, em Setembro, o piloto australiano voltou a beber o champanhe da vitória nos sapatos com que venceu o GP Itália.

"Dá mais sabor", sublinhou o engenheiro da Aston Martin F1 no vídeo que publicou no Twitter.

