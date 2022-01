Dodge oferece salário de 133 mil euros para fazer piões

Quer ganhar 133 mil euros a fazer piões ao volante de um dos muscles cars mais espectaculares do planeta?

Essa é a oferta de trabalho que a Dodge está a promover nas redes sociais: um salário anual de 150 mil dólares para um Chief Donut Maker que adore "queimar" pneus.

Os candidatos a também futuros embaixadores da marca apenas têm de aceder ao portal da Dodge para fazer a candidatura.

O chefe de piões deve ter o sangue frio necessário para segurar a potência de um super carro como o Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye.



Afinal, sempre são 808 cv de potência e 707 Nm de binário máximos para a variante mais poderosa da gama.



Os Dodge Charger e Challenger são modelos que se converteram em verdadeiras lendas entre os muscle cars americano.

E serão eles as ferramentas de trabalho do novo responsável para exibir as derrapagens mais espectaculares graças aos seus motores V8.

