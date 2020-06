Como fica um Lamborghini bombardeado com granizo?

Comprar um super carro e não ter uma garagem onde guardá-lo para prevenir as inclemências do tempo é arriscado.

O dono deste Lamborghini Aventador bem arrependido deverá estar depois de o ter deixado ao relento.

O super carro foi um dos alvos privilegiados da violenta tempestade que se abateu no início desta semana sobre Calgary, no centro oeste do Canadá.

Granizo do tamanho de bolas de golfe "martelaram" a chapa por completo – basta olhar para o capô e o tejadilho – e ainda deixou marcas bem visíveis no pára-brisas.

Ao que parece, o dono do Aventador mora num complexo de apartamentos servido por um parque de estacionamento sem cobertura. O resultado está bem à vista; resta saber se o seguro cobre os estragos!