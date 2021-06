Charles Leclerc brinca com Ferrari 275 GTB em Fiorano

Charles Leclerc assumiu-se mesmo como o piloto preferido da Ferrari… para guiar os "clássicos" da cavallino rampante! Ao piloto francês foi-lhe dado o prazer de guiar na última semana um Ferrari 275 GTB na pista privada de Fiorano.

A "corrida" soa a prémio de consolação depois de ver a pole position no GP do Mónaco em F1 ser-lhe sido "roubada", e não ter podido alinhar na corrida por uma porca demasiado apertada na roda do seu monolugar.

O 275 GTB possui o mesmo V12 Colombo de 3.3 litros que equipava o lendário Ferrari 250 GTO, e é capaz de debitar 280 cv de potência.





O desportivo foi levado para as pistas após a FIA recusar a homologação do 250 LM para a classe GT. Em 1965, ficou em terceiro lugar nas 24 Horas de Le Mans.

