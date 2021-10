Camionista distraído arrasta VW Polo na auto-estrada

Há acidentes que são difíceis de explicar, como sucedeu na última semana numa auto-estrada do Reino Unido.





Um vídeo publicado nas redes sociais por um automobilista mostram um camionista a arrastar um Volkswagen Polo ao longo de dezenas de metros.

O incidente, do qual não resultaram feridos, aconteceu na M1 perto de Luton, auto-estrada que liga Londres a Leeds.

Não é claro como tudo aconteceu, mas é possível que tenha havido um "toque" entre os dois veículos, que acabou por deixar o Polo numa posição precária.

"Sabemos que o acidente não foi culpa do meu motorista", explicou ao jornal The Sun um responsável da Greg’s Courier, empresa proprietária do veículo pesado.

"O motorista do Volkswagen Polo estava a mudar de faixa e, ao não deixar espaço suficiente", acabou por bater no camião.

O que surpreende é o facto de o camionista não se ter apercebido do acidente, nem ter ouvido o barulho da buzina nem dos pneus do carro a chiar no alcatrão.

A família que seguia num carro à frente do camião, e que filmou o incidente, conseguiu alertar o motorista, que acabou por parar na berma da auto-estrada.

