Bailado na fábrica da Seat

Montar um automóvel a cada 40 segundos exige uma coordenação precisa para que todas as peças que o compõem cheguem no momento certo.

Cada veículo é diferente do anterior e do seguinte, com variações que vão desde a cor até ao motor, passando pelos assistentes... e até pela posição do volante!

Conheça o processo de produção das linhas de montagem da fábrica da Seat em Martorell, Barcelona, onde 6600 trabalhadores garantem que tudo é feito em sequência e no momento preciso, para que cada peça encaixe no automóvel certo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?