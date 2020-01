"Aventureiros" fazem corrida de charretes na auto-estrada

Há situações do "diabo" que ganham ainda mais repercussão quando está em causa pôr o risco a vida de pessoas… e dos próprios animais envolvidos!

A situação passou-se esta semana numa auto-estrada a leste de Londres, no Reino Unido. No vídeo, vêem-se duas charretes a entrar na A127 e a começarem a "acelerar" em direcção ao aos carros que seguem na via.

Atrás, três ou quatro SUVs com "amigos" dos competidores dão palavras de incentivo, enquanto vão acelerando atrás das charretes… até que o que se dá o acidente.

Fica por saber as mazelas que o condutor sofreu e, principalmente, o estado em que ficou o cavalo que caiu para lá dos railes da auto-estrada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?