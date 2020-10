Audi TT RS com 800 cv chega aos 100 km/h em 2,87 segundos

O Audi TT RS conta com um motor turbo de cinco cilindros com 2.5 litros que produz 400 cv de potência e que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos. Mas o dono do exemplar acima, ansioso por mais velocidade, fez modificações significantes ao seu TT RS, deixando-o com 800 cv de potência.

O vídeo dos holandeses da AutoToplNL não revela as modificações feitas ao motor, mas mostra-nos este monstro a chegar aos 268 km/h e a acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,87 segundos. Impressionante!