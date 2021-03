Em apenas uma década, os sistemas de infoentretenimento tornaram-se centrais nos automóveis mais evoluídos.

O novo Seat León é um dos exemplos mais recentes, ao integrar um ecrã central que, de acordo com Dani Molina, é o "cérebro e coração" do carro.

Saiba o que o responsável de design de interface do utilizador da marca espanhola tem a dizer como o desenvolvimento do sistema facilita a condução do condutor.

