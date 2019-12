Peugeot vai atacar o WEC com a REBELLION

A Peugeot e a REBELLION decidiram conjugar esforços para enfrentar o desafio do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (FIA WEC) e das 24 Horas de Le Mans.

A partir de 2022, as duas entidades irão juntar forças para "atacar" a nova categoria de resistência "Hypercar", recorrendo a motorizações híbridas.

De acordo com o comunicado conjunto entre as duas marcas, a "equipa técnica irá definir as linhas mestras do projecto em Janeiro de 2020, altura em que a Peugeot Sport e a REBELLION Racing estarão a definir a estrutura de toda a equipa".

"A Peugeot esteve por detrás de alguns dos momentos mais memoráveis das corridas de resistência, seja com as suas motorizações a gasolina ou a diesel. Hoje estamos a focar a nossa atenção para uma nova aventura assente na tecnologia híbrido-eletrificada. Estamos muito satisfeitos por ver que o nosso anúncio de participação neste campeonato foi recebido tão calorosamente, em especial porque esta mudança de direcção emocionante, em termos desportivos e mecânicos, irá acompanhar o lançamento dos modelos Peugeot Sport Engineered. Estou muito entusiasmado com este programa e por irmos trabalhar associados a um grande parceiro. A paixão comprovada da REBELLION, a busca pela perfeição e as credenciais de performance encaixam-se perfeitamente com os valores da PEUGEOT, de padrões exigentes, design acutilante e emoção", disse Jean-Philippe Imparato, CEO da Peugeot.

"Acredito que a paixão comum a ambas as empresas fala por nós. Juntos, iremos construir um carro e uma equipa para competir no que promete ser um campeonato deveras disputado, e estabelecer novos recordes de sucesso em conjunto", esclareceu Alexandre Pesci, presidente da REBELLION Corporation.