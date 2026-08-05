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''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária

11.43h
 
 
''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária
''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária''Os meus brinquedos'': CR7 faz visita guiada à sua garagem milionária

Centodieci, Veyron Super Sport e Chiron: três Bugatti novinhos em folha fazem o papel de "cão de guarda" da garagem milionária de Cristiano Ronaldo enquanto não chega o Tourbillon comprado nos últimos dias.

"Os meus brinquedos", ironiza o internacional português no Instagram enquanto leva os fãs a uma visita guiada aos mais de 40 espécimes raros que tem vindo a "amontoar" em casa nas duas últimas décadas.

Pelo meio surge ainda um bruto Mercedes-AMG One, quase ofuscado pelos McLaren Senna e Speedtail, num espaço onde também brilham os Ferrari Daytona SP3, Monza SP1, 599 GTO e Purosangue.

Verdadeiros desportivos de colecção pela sua exclusividade milionária, CR7 é mais "modesto" nas suas deslocações: um Brabus 800 Widestar derivado do Mercedes-AMG G 63 mas com a potência elevada aos 800 cv.

Texto: P.R.S.

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