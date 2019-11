OFICIAL: Fernando Alonso vai mesmo correr o Rali Dakar 2020

A Toyota Gazoo Racing acaba de anunciar o alinhamento oficial para o Rali Dakar do próximo ano e o espanhol Fernando Alonso é um dos nomes escolhidos.

O espanhol, que venceu o campeonato do mundo de F1 por duas ocasiões, vai formar equipa com o navegador Marc Coma, que já venceu o Rali Dakar em moto por cinco vezes.

Nasser Al-Attiyah e o navegador Mathieu Baumel, Giniel de Villiers e o navegador Alex Haro e Bernhard Ten Brinke e o navegador Tom Colsoul foram o restante pelotão da Toyota para a mítica prova de todo-o-terreno, sendo que todas estas duplas estarão ao volante da mais recente versão "Rally Raid" da Toyota Hillux, que foi construída e desenvolvida na África do Sul.

O Dakar do próximo ano terá lugar, pela primeira vez, na Arábia Saudita. Arranca no dia 5 de Janeiro em Jeddah e acaba no dia 17 daquele mês em Al-Qiddiya.