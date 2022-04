Miguel Oliveira procura uma nova alegria no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) este fim-de-semana.





MotoGP: Miguel Oliveira quer voltar a ser feliz no GP Portugal

E teve uma recepção de peso esta quarta-feira, como ilustrou no Instagram: uma escolta formada por centenas de motociclistas até à pista de Portimão.

Quarta vez em Portimão

É no circuito algarvio que se corre este domingo, às 13h00, o Grande Prémio de Portugal de MotoGP.





O piloto da KTM chega à quinta das 21 provas da temporada na nona posição do campeonato, com 28 pontos.

Está a 33 pontos do líder Enea Bastianini, da Ducati, e conta já com uma vitória na segunda etapa, numa corrida épica à chuva no GP Indonésia.

Além do triunfo em Mandalika, Miguel Oliveira abandonou no Qatar, devido a uma queda, e foi 13.º na Argentina e 18.º nos Estados Unidos, respectivamente.

Miguel Oliveira vai correr pela quarta vez no circuito algarvio na categoria rainha do motociclismo de velocidade.

Foi vencedor, em Novembro de 2020, na prova de estreia, que marcou o fecho da época e o regresso da competição a Portugal, após oito anos de ausência.

E foi um triplete já que, à liderança em toda a corrida, o piloto de Almada juntou a pole position e a volta mais rápida.

No regresso da competição ao circuito algarvio, em 2021 e em dose dupla, terminou em 16.º lugar na primeira passagem, em Abril.



Em Novembro, foi obrigado a desistir na sequência de uma queda.

Campeonato disputado

Esta época, apenas Enea Bastianini conseguiu dois triunfos: no GP Qatar e no GP das Américas.

As vitórias nas outras duas etapas sorriram a Aleix Espargaró (Aprilia) na Argentina, e a Miguel Oliveira na Indonésia.

O piloto luso tem sofrido com as dificuldades que a KTM tem encontrado para garantir a competitividade das suas motas.

Nada que belisque a sua qualidade de condução, e que foi exemplar na vitória conquistada na Indonésia debaixo de intensa chuva.

Um cenário que pode repetir-se este fim-de-semana, de acordo com as previsões meteorológicas para o país.



60 mil a apoiar

Miguel Oliveira deverá contar com um forte apoio da larga maioria dos 60 mil espectadores que vão encher as bancadas do AIA.

O mesmo já tinha sucedido em Novembro, quando foi obrigado a desistir, depois de as duas edições anteriores não terem tido público.

O piloto de Almada já manifestou o desejo de continuar na KTM, neste que é o último ano de contrato das quatro temporadas que assinou com a equipa.

Certo é que a carreira cumprida na totalidade no MotoGP já lhe deram quatro vitórias: Estíria e Portugal (2020), Catalunha (2021) e Indonésia (2022).



O GP Portugal de MotoGP disputa-se este fim-de-semana, com a corrida a arrancar no domingo às 13h00. Confira os horários.

Sexta-feira

09h55 » Treinos Livres #1

14h10 » Treinos Livres #2

Sábado

09h55 » Treinos Livres #3

13h30 » Treinos Livres #4

14h10 » Qualificação #1

14h35 » Qualificação #2

Domingo

09h40 » "Warm Up"

13h00 » Corrida

