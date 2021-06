Miguel Oliveira, da KTM, terminou este domingo o Grande Prémio da Alemanha na segunda posição, num prova ganha por Marc Márquez, da Honda.





Miguel Oliveira é segundo no GP Alemanha de MotoGP

É o terceiro pódio consecutivo no Mundial de MotoGP para o piloto português, na oitava prova da temporada, depois do segundo lugar em Mugello (Itália) e da vitória na Catalunha (Espanha).

Miguel Oliveira, que partiu da sexta posição da grelha de partida, concluiu as 30 voltas de corrida a 1,610 segundos do piloto espanhol.

Foi a primeira vez que Marc Márquez venceu uma prova da categoria rainha do motociclismo desde o GP de Valência em 2019, num circuito de Sachsenring onde nunca perdeu.

O antigo campeão do mundo aproveitou um circuito em que a maioria das curvas são para a esquerda e não para a direita, como é habitual, o que se adapta melhor às suas limitações físicas de Marquez.

Recorde-se que o piloto luta ainda contra uma fractura no úmero do braço direito, sofrida há um ano no circuito espanhol de Jerez de la Frontera.

Marc Márquez fez um bom arranque e saltou para o comando a partir da terceira curva. Enquanto isso, Miguel Oliveira, que também fez uma boa largada, viu-se travado pelo espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, caindo para o sétimo lugar.

O piloto luso não baixou os braços e, à 11.ª volta, já ocupava o segundo lugar, depois de desembaraçar-se da Aprilia de Espargaró e da Yamaha de Fábio Quartararo, líder do Mundial.

Sendo o mais rápido em pista, encetou uma perseguição a Márquez, pouco mais lento do que o piloto de Almada. Oliveira chegou a estar a 0,990 segundos do catalão, depois de recuperar de um atraso superior a dois segundos.

Todavia, o desgaste dos pneus da sua KTM impediu que a recuperação total se consumasse nas derradeiras voltas.

"Sabia que tinha boas possibilidades nesta prova e quando vi começarem a cair as primeiras gotas de chuva, vi logo que esta corrida era para mim", explicou Marquez.

Aliás, num momento em que a chuva ameaçou cair, aproveitou para aumentar a distância para a concorrência. O espanhol foi informado da aproximação do piloto da KTM nas voltas finais, mas manteve-se atento.



"Não quis saber qual o piloto que vinha atrás de mim, se era o [Miguel] Oliveira, o meu irmão ou o meu treinador. Se me apanhasse, iria lutar pela posição", frisou Márquez.

O piloto da Honda cortou a meta com 1,610 segundos de vantagem sobre o português e 6,772 segundos sobre Quartararo, que aproveitou a quebra final das Ducati para minimizar as perdas no campoenato.

Com estes resultados, Miguel Oliveira soma 74 pontos e mantém a sétima posição do campeonato. Está agora a apenas um ponto do sexto lugar, ocupado pelo espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, que ficou na 19.ª posição no GP Alemanha.

Quartararo tem 131 pontos, contra os 109 do francês Johann Zarco, da Ducati, e 100 do australiano Jack Miller, também da Ducati.

A próxima ronda do Mundial de MotoGP é já no próximo domingo, nos Países Baixos.

