Será o McLaren 620R capaz de portar-se tão bem na estrada como nos circuitos de corridas?





McLaren 620R levado ao limite por Pato O’Ward da IndyCar







As dúvidas foram tiradas por Pato O’Ward, que conquistou a primeira vitória da carreira no IndyCar a 2 de Maio, na Texas Motor Speedway, ao volante do Arrow McLaren SP.

O jovem piloto "escolheu" Willow Springs para acelerar o super carro e o resultado final é mais do que excitante.

Limitado a 225 exemplares, o McLaren 620R apoia-se nas soluções para competição plasmadas no 570S GT4, mas sem se limitar às restrições que os regulamentos de competição impõem à categoria.

Equipado com um bloco V8 biturbo de 3.8 litros, o super desportivo desenvolve 620 cv de potência e 620 Nm de binário.

A função Inertia Push que possui a caixa de sete velocidades "dispara" a energia guardada no flywheel para uma explosão breve de binário quando é engrenada uma nova relação.

Uma força descendente de 185 quilos, cola o 620R à estrada a 250 km/hora, graças ao hardware aerodinâmico adaptado do 570S GT4.

E, para obter os maiores ganhos de desempenho, a suspensão foi rebaixada, e os travões são em carbono cerâmico e as rodas têm travamento central.

Um escape desportivo em aço inoxidável garante que o motor do bólide soe como um verdadeiro carro de corrida.

